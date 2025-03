POL-EL: Bad Bentheim - 92-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lingen (ots) - Am Sonntag zwischen 11.40 und 12.40 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz an der Wilhelm-Berning-Straße Höhe der Hausnummer 3 abgestellter schwarzer VW Tiguan durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

