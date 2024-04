Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hausfassade beschmiert - Siloballen beschädigt - Dieseldiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus - E-Scooter gestohlen - Versuchter Diebstahl aus Landmaschinen

Fulda (ots)

Hausfassade beschmiert

Dipperz. In der Straße "Am Stück" im Ortsteil Armenhof bewarfen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (02.04.) eine Hausfassade eines Einfamilienhauses mit einem Plastikbeutel mit schwarzer Farbe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Siloballen beschädigt

Neuhof. Zwischen Montagmittag (01.04.) und Dienstagmittag (02.04.) beschädigten Unbekannte in der Straße "Zwickmühle" in Giesel auf einer Wiesenfläche hinter Stallungen die Folie von mehreren Siloballen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Fulda. Auf einem Baustellengelände in der Trätzhofstraße in Maberzell stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (28.03.) und Dienstagmorgen (02.04.) aus dem Tank eines Baggers Diesel im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. In der Rangstraße im Ortsteil Rückers brachen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (28.03.) und Dienstagmorgen (02.04.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstanden 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagnachmittag (28.03.) und Montagmorgen (01.04.) im Bereich eines Abstellplatzes am Bahnhofsvorplatz einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Joyor Y8-S mit dem Versicherungskennzeichen 657 HRJ. Das Fahrzeug war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Landmaschinen

Neuhof. Von einem Firmengelände in der Straße "In der Eller" versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (01.04.), gegen 02.30 Uhr, mehrere Monitore aus Traktoren zu stehlen. Als die Täter dabei gestört wurden, flüchteten sie und ließen das Diebesgut zurück. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell