Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Känguru überrascht Autofahrer

Altena (ots)

Unterhalb vom Großendrescheid hüpfte heute Morgen ein Känguru über die Straße Mühlenbach. Autofahrer informierten gegen 6.20 Uhr die Polizei über die ungewöhnliche Beobachtung. Eine Streifenwagen-Besatzung bestätigte die Beobachtung. Die Beamten versuchten kurz, das Tier zu fangen. Doch mit großen Sprüngen verschwand es auf dem nächsten Feldweg. Eine Rücksprache mit dem Ordnungsamt ergab, dass der Ausreißer schon bekannt ist: Es handelt sich um ein Wallaby, das eigentlich am Großendrescheid lebt. Der Besitzer hatte den Ausbruch bereits am Vortag gemeldet. Deshalb gilt jetzt noch mehr (nicht nur am Drescheid): Vorsicht, Wildwechsel an Waldrändern! (cris)

