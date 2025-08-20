Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Plettenberg/ Herscheid/ Lüdenscheid/ Menden (ots)
1. Messstelle Plettenberg,Dingeringhauser Weg FR Bruchweg Zeit 19.08.2025, 13:46 bis 15:33 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 113 Verwarngeldbereich 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Herscheid,Weiße Ahe L 561 FR Herscheid Zeit 19.08.2025, 15:50 bis 16:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 290 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 88 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Lüdenscheid, Bahnhofsallee FR Bahnhofstraße Zeit 19.08.2025, 18:43 bis 19:04 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 13 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Menden-Lendringsen,Lendringser Hauptstraße Zeit 19.08.2025, 16:10 bis 17:50 Uhr Art der Messung: Radar Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
5. Messstelle Menden-Lendringsen, Salzweg Zeit 19.08.2025, 13:45 bis 17:45 Uhr Art der Messung: Radar Verwarngeldbereich 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
