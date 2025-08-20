POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 7 und 16 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses Am Westhang in Sümmern aufgebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Lautsprecher aus dem Gebäude, nun ermittelt die Kripo. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Iserlohn unter 0237191990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

