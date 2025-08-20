PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Plettenberg/ Herscheid/ Lüdenscheid/ Menden (ots)

1. Messstelle Plettenberg,Dingeringhauser Weg FR Bruchweg Zeit 19.08.2025, 13:46 bis 15:33 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 113 Verwarngeldbereich 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Herscheid,Weiße Ahe L 561 FR Herscheid Zeit 19.08.2025, 15:50 bis 16:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 290 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 88 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle Lüdenscheid, Bahnhofsallee FR Bahnhofstraße Zeit 19.08.2025, 18:43 bis 19:04 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 13 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle	Menden-Lendringsen,Lendringser Hauptstraße
Zeit					19.08.2025, 16:10 bis 17:50 Uhr
Art der Messung:			Radar
Verwarngeldbereich 			31
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			46 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.
5. Messstelle	Menden-Lendringsen, Salzweg
Zeit					19.08.2025, 13:45 bis 17:45 Uhr
Art der Messung:			Radar
Verwarngeldbereich 			27
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Höchster Messwert			53 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
