Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Küchenfenster aufgehebelt
Hemer (ots)
Am Brockhauser Weg wurde eingebrochen. Montagfrüh hebelten unbekannte Täter zwischen 9.30-10.15 Uhr das Küchenfenster einer Wohnung auf und machten sich unter anderem an einem Aktenkoffer zu schaffen, entwendet wurde letztlich nichts. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
