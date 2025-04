Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldstrafe nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 07.11.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5643121

Am 06.11.2023 betrat ein damals 65-Jähriger trotz bestehenden Hausverbots ein Einkaufszentrum im Zollhof in Ludwigshafen. Als ihn zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zum Verlassen des Gebäudes aufforderten, griff er diese mit einem Regenschirm an. Sie wurden leicht verletzt. Kurze Zeit später trafen Polizeibeamte ein, die dem Mann einen Platzverweis erteilten und ihn aus dem Einkaufszentrum begleiten wollten. Hierbei leistete er massiv Widerstand, unter anderem mit dem Regenschirm. Verletzt wurde dabei keiner der Beteiligten.

Nun wurde er vom Amtsgericht Ludwigshafen zu einer Geldstrafe von insgesamt 3.900 Euro verurteilt, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

