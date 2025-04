POL-PPRP: Berauschter E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (08.04.2025) wurden der Polizei Ludwigshafen mehrere Einbrüche in Kellerräume gemeldet. Vermutlich in der Nacht auf Dienstag (07. - 08.04.2025) gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Eckermannstraße (nahe Hagellochstraße) und brachen drei Kellerabteile auf. Was dort genau gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen ...

