Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (08.04.2025) wurden der Polizei Ludwigshafen mehrere Einbrüche in Kellerräume gemeldet.

Vermutlich in der Nacht auf Dienstag (07. - 08.04.2025) gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Eckermannstraße (nahe Hagellochstraße) und brachen drei Kellerabteile auf. Was dort genau gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 19:30 Uhr bis 9 Uhr, wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schanzstraße (nahe Kanalstraße) eingebrochen. Aus dem Keller wurde, nach ersten Erkenntnissen, nichts gestohlen. Jedoch wurden ein Kinderlaufrad und ein Mercedes-Bobby Car aus dem Hof gestohlen.

Auch in der Eschenbachstraße (nahe Sternstraße) brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Aus dem Keller wurde ein Rennrad im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen. Die Tat hat sich in der Zeit vom 07.04., 22 Uhr, bis zum 08.04.2025, 10 Uhr ereignet.

Am 08.04.2025, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Londoner Ring (nahe Osloer Weg) eingebrochen. Aus dem Keller wurde ein Damenrad im Wert von etwa 300 Euro gestohlen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten oder zu den gestohlenen Gegenständen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

-Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.

-Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.

-Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.

-Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an.

-Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht gesehen werden kann.

-Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.

-Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de .

