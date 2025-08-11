Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Polizei zieht zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr

Burscheid (ots)

Am Sonntag (10.08.) zog die Polizei zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, bei denen der Verdacht bestand, dass diese während der Fahrt unter anderem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Gegen 01:15 Uhr hielten die Beamten einen 28-jährigen Pkw-Fahrer auf dem Liesendahler Weg an. Bei der anschließenden Kontrolle des Burscheiders nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von etwa 0,64 Promille. Außerdem zeigte der Mann weitere körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem stellten die Beamten einen Schlagstock sicher, der im Pkw des Mannes aufgefunden wurde. Der Burscheider muss sich nun im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten.

Am Abend führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Straße Sträßchen durch. Hierbei hielten die Beamten gegen 19:30 Uhr einen 36-jährigen Pkw-Fahrer an, der zuvor mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 67 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Auch in diesem Fall stellten die Beamten während der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten fest, die den Verdacht begründeten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer gesessen hatte. Auch hier wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 36-Jährige mit polnischer Staatsbürgerschaft musste zudem eine Sicherheitsleitung hinterlegen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. (th)

