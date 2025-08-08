Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Täter brechen während Urlaubsabwesenheit in Einfamilienhaus ein

Leichlingen (ots)

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses meldete sich am Donnerstagabend (07.08.) gegen 20:45 Uhr telefonisch bei der Polizei, als sie nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub einen Einbruch in ihr Eigenheim im Schulweg in Witzhelden feststellen musste.

Laut ihren Angaben befand sie sich seit dem 14.07. im Urlaub. In dieser Zeit hebelten unbekannte Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchsuchten nahezu das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Schmuckgegenstände, eine Münzsammlung sowie ein Akkuschrauber entwendet. Der genaue Wert ließ sich zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht eindeutig beziffern, beläuft sich jedoch möglicherweise auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Gerade die Urlaubszeit nutzen Einbrecher gerne aus. Damit die Urlaubserholung bei der Rückkehr nach Hause nicht schlagartig verfliegt, bieten unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit kostenlose und unverbindliche Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz an. Die Terminvereinbarung kann telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de erfolgen. (ch)

