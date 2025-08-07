Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Leichlingen (ots)

Am Mittwochmorgen (06.08.) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Solinger Straße Ecke Hauptstraße, bei dem ein 70-jähriger Fußgänger aus Leichlingen schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 90-jähriger Burscheider in seinem Seat gegen 10:30 Uhr die Solinger Straße und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links auf die Hauptstraße einzubiegen. Ein von links kommender Pkw zeigte dem Burscheider an, dass dieser parallel nach rechts in die Solinger Straße einbiegen möchte. Noch bevor dieser seinen Abbiegevorgang beendete, fuhr der Seat-Fahrer in den Einmündungsbereich ein.

Zu diesem Zeitpunkt versuchte jedoch ein 80-jähriger Leverkusener mit seinem Audi an dem nach rechts in die Solinger Straße abbiegenden Pkw vorbeizufahren. Infolgedessen fuhren der Audi- und der Seat-Fahrer frontal aufeinander zu. Um eine Kollision zu verhindern lenke der Burscheider seinen Seat nach rechts auf den Gehweg. Dort befand sich jedoch ein 70-jähriger Fußgänger, der von dem Pkw touchiert wurde und zu Fall kam.

Durch den Zusammenprall mit dem Pkw wurde der 70-jährige Fußgänger schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Seat des Burscheiders war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine entsprechende Firma abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich kurzzeitig gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell