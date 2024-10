LPI-GTH: Zwei Fahrräder entwendet

Arnstadt (ots) - Gestern, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit einem VW die Straße "Am Pfennigsberg" aus Bittstädt kommend in Richtung Arnstadt. In einer Linkskurve kam er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer und seine drei Insassen (20 bis 39 Jahre alt) wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (mla) ...

mehr