Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Hausmeister meldet Einbruch in Ganztagsschule

Odenthal (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.08.) wurden Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach gegen 07:15 Uhr zu einem Einbruch in die Grundschule in der Sankt-Engelbert-Straße in Voiswinkel gerufen. Der Hausmeister der Schule gab an, dass unbekannte Täter in die dortige OGS eingebrochen waren und mehrere Büroräume durchsucht hatten.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die bislang unbekannten Täter die Haupteingangstür der OGS auf. In den Büroräumen wurden sämtliche Schränke gewaltsam aufgebrochen und durchsucht. Angaben zur möglichen Tatbeute konnte der Hausmeister zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht tätigen. Er gab gegenüber den Polizisten an, die OGS zuletzt am Vortag (06.08.) gegen 16:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen zu haben.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Sollten Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umkreis der Voiswinkeler Grundschule beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell