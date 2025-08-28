PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Gressow

Gressow (LK NWM) (ots)

Die Fahndung nach dem seit Montag vermissten 30-Jährigen aus Gressow ist einzustellen. Der Vermisste wurde leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet, alle im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung verarbeiteten personenbezogenen Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

