Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verdacht auf Einschleusung: Bundespolizei stoppt Fahrzeug

Altenheim (ots)

Am Sonntagmittag (09.03.) wurde am Grenzübergang Altenheim ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug von der Bundespolizei kontrolliert. Die bosnisch-herzegowinische Fahrerin transportierte neben ihrem Ehemann acht weitere bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige (davon fünf Kinder) ungesichert auf der Ladefläche. Keine der Personen konnte gültige Ausweispapiere vorweisen. Es bestand der Verdacht der Einschleusens von Ausländern, der versuchten unerlaubten Einreise, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt. Allen Personen wurde die Einreise nach Deutschland verweigert.

