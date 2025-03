Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus und von unverschlossenen Kraftfahrzeugen

Wenden (ots)

In der Nacht vom Donnerstag 27. bis Freitag, 28. Februar, gab es in Wenden-Ottfingen einen Fahrzeugdiebstahl sowie diverse Diebstähle von Wertgegenständen aus Fahrzeugen.

Unbekannte Täter hatten verschiedene Fahrzeuge nach wertvollen Gegenständen und Bargeld durchsucht. Betroffen waren Fahrzeuge an den Straßen Am Löhkopf, Holzackerstraße, Breites Tor sowie an der Frankenstraße.

In der Straße Am Löhkopf stahlen unbekannte Täter einen grauen PKW Suzuki Grand Vitara. In der Mauerstraße versuchten Unbekannte einen Traktor zu entwenden.

Alle betroffenen Fahrzeuge waren unverschlossen abgestellt. Die Polizei rät allgemein Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertsachen im Auto zu lassen.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell