POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Verkehrsunfall eines Gefahrgut-LKW auf BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow

Schwerin (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr auf dem Paulsdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen, bei dem beide verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 67-jährige Radfahrerin in einer Kolonne auf dem Radweg in Richtung Schwerin, als eine von hinten herannahende 25-jährige Radfahrerin versuchte, die Kolonne auf der linken Seite zu überholen. Während des ...

