Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Verkehrsunfall eines Gefahrgut-LKW auf BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow

BAB24/Wöbbelin Hagenow (ots)

Aufgrund des sofortigen Einsatzes der zahlreichen Einsatzkräfte konnte eine potentielle Gefahr für Unbeteiligte derart ausgeschlossen werden, dass der auflaufende Verkehr auf der BAB 24 in beide Fahrtrichtungen auf den jeweiligen Standstreifen wieder freigegeben wurde. Der Fahrer der LKW ist nach vorliegenden Angaben unverletzt und wird dennoch medizinisch durch örtliche Rettungskräfte betreut. Die Verkehrsunfallermittlungen, auch zum Hergang, dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 28.08.2025 – 13:59

    POL-HRO: Zwei Radfahrerinnen bei Unfall auf dem Paulsdamm verletzt

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr auf dem Paulsdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen, bei dem beide verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 67-jährige Radfahrerin in einer Kolonne auf dem Radweg in Richtung Schwerin, als eine von hinten herannahende 25-jährige Radfahrerin versuchte, die Kolonne auf der linken Seite zu überholen. Während des ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:51

    POL-HRO: Brand in Gadebuscher Innenstadt

    Gadebusch (ots) - Nach dem Brand eines Carports am gestrigen Mittwochnachmittag in Gadebusch ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei über Rauchentwicklung in der Gadebuscher Innenstadt informiert. Beim Eintreffen der Polizeikräfte brannte ein circa 50 Quadratmeter großer Carport, der auf dem Gelände eines dortigen Hotels steht. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren trafen kurz darauf ...

    mehr
