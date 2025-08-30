PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen Mädchen aus Rostock

Rostock (ots)

Seit dem 29.08.2025, 21:50 Uhr wird ein 14-Jähriges Mädchen aus 
Rostock vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock  unter 0381 4916 
1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere 
Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur 
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/k2yhr
 
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 14:15

    POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden in Schwerin

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich in Schwerin zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden, bei denen ein Bus und eine Straßenbahn beteiligt waren. Gegen 08:30 Uhr kam es auf der B106 in Richtung Großer Dreesch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Radlader. Der Radlader befand sich auf dem rechten Fahrstreifen, als die Gabel des Radladers aus bislang ungeklärter Ursache auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren