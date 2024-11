POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen wurden am Montag, 25. November 2024, gegen 17:05 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Wildeshauser mit einem Kleintransporter die Bargloyer Straße in Richtung der Visbeker Straße. In Höhe der Heinkelstraße übersah er eine Verkehrsinsel am rechten Fahrbahnrand und ...

mehr