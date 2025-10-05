Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandschützer laden zum Feuerwehrball nach Sulzbach ein

Weinheim (ots)

Die Weinheimer Feuerwehrabteilung Sulzbach lädt am kommenden Samstag zum Feuerwehrball ins Gemeindezentrum Sulzbach ein. Neben Ehrungen verdienter Feuerwehrangehöriger, kann auch wieder das Tanzbein geschwungen werden.

Weinheim-Sulzbach. Am Samstag, 11. Oktober 2025, lädt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Sulzbach, alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Feuerwehrball ins Gemeindezentrum Sulzbach in der Kleiststraße 23 ein. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Feuerwehrball hat in Sulzbach eine lange Tradition und ist weit mehr als ein geselliger Abend. Er bietet die Gelegenheit, den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zu würdigen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam einige unbeschwerte Stunden zu verbringen. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Nach dem offiziellen Teil des Abends sorgt DJ Maddin mit der Blaulichtparty für ausgelassene Stimmung und volle Tanzfläche. An der Caribbean Bar werden den ganzen Abend über Getränke angeboten, sodass auch für die passende Erfrischung gesorgt ist. Ein weiteres Highlight ist die Fotobox mit Wettbewerb, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt und der für Spaß und bleibende Erinnerungen sorgt. Abteilungskommandant Patrick Sommer betont, dass der Feuerwehrball nicht nur für die Mitglieder der Feuerwehr, sondern für die gesamte Bevölkerung gedacht ist. "Unser Feuerwehrball ist ein Dankeschön an unsere Kameradinnen und Kameraden, aber auch eine Einladung an die Bevölkerung, gemeinsam mit uns zu feiern. Wir freuen uns auf viele Gäste, die den Abend mit uns genießen."

Die Feuerwehr Sulzbach lädt alle Interessierten ein, vorbeizukommen, mitzufeiern und einen unvergesslichen Abend mit Musik, Tanz, guten Gesprächen und einer besonderen Gemeinschaft zu erleben. Wer dabei ist, bekommt Feuerwehr einmal von einer ganz anderen Seite zu sehen.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell