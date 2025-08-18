Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen auf der A20

Friedland (ots)

Am 18.08.2025 kam es gegen 11:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck auf Höhe der Abfahrt Friedland im dortigen Baustellenbereich. Demnach bremste die 17-jährige Fahranfängerin des vorausfahrenden Fahrzeugs verkehrsbedingt. Der 60-jährige Fahrzeugführer des nachfolgenden Fahrzeugs konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem PKW. In dem ersten Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin noch zwei weitere Insassen. Die Fahrerin und die 46-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leichtverletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch behandelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für circa eine Stunde vollgesperrt und der Verkehr wurde über die Abfahrt Friedland abgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell