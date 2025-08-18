PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nächtliche Aktion endet hinter Gittern

Waren (ots)

In der Nacht vom 15.08.2025 zum 16.08.2025 wurde der Polizei in Waren gegen 02:00 Uhr gemeldet, dass es auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Heinrich-Scheven-Straße in Waren zu auffälligen Personenbewegungen kommt. Vor Ort konnten die Beamten zwei Fahrzeuge mit polnischen Kennzeichen feststellen. In einem der beiden Fahrzeuge befand sich eine männliche Person, während eine weitere Person bei Ankunft der Polizei flüchtete und auch im Nachgang nicht mehr angetroffen werden konnte. Bei der Person im Fahrzeug handelt es sich um einen 40-jährigen polnischen Mann. Bei der Durchsuchung beider Fahrzeuge konnten Einbruchsgegenstände, ein Messer, Betäubungsmittel und ein großes Werbebanner eines Supermarktes festgestellt werden. Weiterhin befanden sich an dem einem Fahrzeug drei große Werbebanner eines Baumarktes, die vermutlich aus einer Diebstahlshandlung stammen. Alle Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahme ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte zuvor das Fahrzeug geführt hat und gleichzeitig unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zusätzlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobenentnahme wurden im Krankenhaus durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl aufgrund ähnlicher Verstöße vorliegt, sodass der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

