Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Weinheimer Feuerwehr feiert erfolgreichen Kick-off ihres ersten Sammelalbums

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim hat mit einer großen Kick-off-Party im REWE-Center Markus Mauz ihr erstes Stickeralbum vorgestellt. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, Feuerwehr Weinheim hautnah zu erleben, sich zu informieren und die ersten Sticker zu sammeln. Neben Grill, Hüpfburg und Technik gab es jede Menge Dank und Wertschätzung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr.

Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim hat am Samstag ihr erstes eigenes Stickeralbum offiziell gestartet und die Resonanz auf die Kick-off-Veranstaltung im REWE-Center Markus Mauz am Berliner Platz war überwältigend. Bereits kurz nach Beginn war der Grill umlagert, Steaks und Bratwürste fanden reißenden Absatz. Kinder stürmten die Hüpfburg, ließen sich bunte Helium-Luftballons geben oder griffen begeistert zu den Feuerwehr-Gummibärchen. Gleichzeitig wurden die ersten Stickeralben gekauft und schon während der Veranstaltung die ersten Klebebilder getauscht.

Ein besonderer Moment für die Feuerwehrmitglieder war eine kleine Geste. Eine Mutter überreichte gemeinsam mit ihrem Kind eine Schachtel Merci an die Feuerwehrleute, als Dankeschön für den Einsatz, den die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr tagtäglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger leisten. "Das war für unsere Mannschaft ein sehr bewegender Moment", so Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach.

Auch Herr Mauz vom REWE-Center zeigte sich beeindruckt. Er dankte der Feuerwehr für die gelungene Veranstaltung und betonte die Freude, das Projekt in seinem Markt begleiten und unterstützen zu dürfen. Pro verkauftes Album fließen zwei Euro direkt an die Feuerwehr, die damit vor allem ihre Nachwuchsarbeit weiter stärken möchte. Im Markt selbst boten mehrere Infostände der Feuerwehr spannende Themen. Am Katastrophenschutz-Stand erfuhren Besucher, wie man sich für Notsituationen vorbereite. Welche Lebensmittel und Getränke man im Haus haben sollte, warum Batterien, Taschenlampen und ein kleiner Vorrat an Medikamenten wichtig sind und wie man im Ernstfall handlungsfähig bleibt. Ein weiterer Stand widmete sich dem Thema Erste Hilfe bei Herz-Kreislauf-Stillstand. Hier erklärten Feuerwehrsanitäer die Bedienung eines automatischen externen Defibrillators (AED). Interessierte konnten direkt vor Ort üben und ihr Wissen auffrischen.

Nicht weniger wichtig war der Infostand zu Unterflurhydranten. Viele wissen nicht, dass die Feuerwehr bei einem Brand oft direkt aus der Straße Wasser entnimmt. Parkende Autos oder Eis und Schnee im Winter können hier im Ernstfall wertvolle Zeit kosten. Feuerwehrangehörige erklärten, worauf Bürger achten sollten und wie die roten Hydrantenschilder zu lesen sind. Informationsmaterialien und Flyer zu all diesen Themen konnten die Besucher direkt mit nach Hause nehmen.

Draußen zeigte die Feuerwehr zudem eines ihrer Fahrzeuge, ein Löschfahrzeug (LF10). Hier konnten die Gerätschaften bestaunt werden, während Feuerwehrleute die Technik erklärten und Fragen beantworteten.

Im Mittelpunkt stand jedoch das Stickeralbum selbst. Insgesamt 404 Bilder gilt es zu sammeln, um das Heft zu vervollständigen. Die Sammelaktion läuft bis zum 6. Dezember, sodass ausreichend Zeit bleibt, Alben und Sticker im REWE-Center Markus Mauz zu erwerben. Bereits beim Kick-off bildeten sich die ersten Tauschgruppen. Für die kommenden Wochen kündigte die Feuerwehr zusätzliche Tauschbörsen an, über die auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Weinheimer Feuerwehr informiert wird.

Möglich wurde das Projekt durch die enge Zusammenarbeit mit der Berliner Firma Stickerstars, die die Umsetzung begleitet hat. Für die eindrucksvollen Fahrzeugbilder sorgte Fotograf Sven Sasse Rösch, unterstützt durch den Luftsportverein, der eine besondere Kulisse bot.

"Uns ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sehen, wer hinter der Uniform steht", betont Mittelbach. "Dieses Album zeigt die Gesichter der Feuerwehr Weinheim, unsere Fahrzeuge und unsere Arbeit. Es soll nicht nur Sammelspaß bringen, sondern auch das Ehrenamt sichtbar machen und vielleicht den einen oder anderen motivieren, sich unserer starken Gemeinschaft anzuschließen."

Die Feuerwehr Weinheim blickt auf einen gelungenen Auftakt zurück und freut sich über die breite Unterstützung aus der Stadtgesellschaft. Nun liegt es an den Weinheimerinnen und Weinheimern, das Album mit Leben zu füllen und damit auch ein Stück Feuerwehrgeschichte zu sammeln.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell