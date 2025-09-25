FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim startet eigenes Stickeralbum - Kick-off-Party am 27. September

Feuerwehr Weinheim

Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim bringt ihr eigenes Stickeralbum heraus. Ab kommenden Samstag, 27. September, sind die Alben sowie die dazugehörigen Sammelsticker exklusiv im REWE Center Markus Mauz am Berliner Platz erhältlich. Das Album zeigt Einsatzkräfte, Fahrzeuge, Abteilungen und gibt Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. Möglich wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit mit Stickerstars, die bundesweit bereits viele erfolgreiche Vereins- und Gemeinschaftsalben umgesetzt haben. Für Weinheim ist es jedoch ein Novum, erstmals stehen Feuerwehrangehörige im Mittelpunkt einer Sammelserie.

Zum Auftakt lädt die Feuerwehr von 11 bis 15 Uhr zur großen Kick-off-Party am REWE Center ein. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein buntes Programm. Grill und Getränke, eine Hüpfburg für Kinder, Infostände im Markt, Informationen zum Katastrophenschutz sowie Feuerwehrfahrzeuge und Technik zum Anfassen. So können Interessierte die Feuerwehr aus nächster Nähe erleben.

"Mit dem Album möchten wir zeigen, wer hinter der Feuerwehr Weinheim steht: unsere Mitglieder, unsere Nachwuchsarbeit, unsere Technik und unsere Einsatzbereitschaft", erklärt Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. "Es ist ein Stück Feuerwehrgeschichte zum Sammeln, Tauschen und Entdecken und gleichzeitig eine Einladung, uns besser kennenzulernen und Teil unserer Gemeinschaft zu werden."

Die Sammelaktion läuft bis zum 6. Dezember 2025. In dieser Zeit können die Sticker im REWE Center erworben und Alben vervollständigt werden. Die Feuerwehr ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, mitzumachen, zu sammeln und die Aktion in ihrem Umfeld bekannt zu machen. Wer ein Album kauft, unterstützt damit nicht nur ein außergewöhnliches Projekt, sondern auch die Arbeit der Feuerwehr in Weinheim.

Gleichzeitig versteht die Feuerwehr die Aktion als Chance, neue Mitstreiter zu gewinnen. Besonders in der Tagesverfügbarkeit werden dringend Verstärkungen gesucht sei es durch Quereinsteiger ohne Vorerfahrung oder Feuerwehrangehörige die in Weinheim wohnen und bereits in anderen Feuerwehren aktiv sind. "Jeder Beitrag zählt, um die Sicherheit in unserer Stadt zu gewährleisten", betont Mittelbach.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ist als Stabsstelle II03 im Dezernat II der Stadtverwaltung verankert und zählt rund 600 Mitglieder. Etwa 280 davon leisten aktiven Einsatzdienst. Ergänzt wird die Mannschaft durch die Alters- und Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr und den Spielmannszug.

