POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Holzdiebstahl

Aalen (ots)

Oberrot: Holzdiebstahl

Ein Dieb entwendete zwischen Montag dem 25.08.2025 und Mittwoch dem 03.09.2025 etwa fünf Festmeter Holz welche am Aschenweg zum Abtransport bereitgelegt waren. Hierzu musste der Dieb das Holz vermutlich mit einem Kran verladen und mit einem Lkw abtransportiert haben. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 750 Euro. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Holzdieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

