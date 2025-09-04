Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Lorch: Mit Pedelec gestürzt

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pedelec die Haldenbergstraße in Richtung Wilhelmstraße. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall. Der Mann zog sich beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Klinikum verbracht werden. Er trug keinen Helm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms, dieser kann vor entsprechenden Kopfverletzungen schützen.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Ein 19-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 20:25 Uhr mit einem Pedelec die Schulstraße abwärts. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer 56-jährigen Toyota-Lenkerin, die die Goethestraße in aufsteigender Richtung befuhr. Es kam zur Kollision, bei der sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.250 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Mountainbike entwendet

Am Dienstag, gegen 01:20 Uhr, wurde ein unverschlossenes Mountainbike der Marke BTWIN, das auf einem Hinterhof eines Hauses in der Rappenstraße abgestellt war, von zwei Unbekannten entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf die Diebe unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 19:05 Uhr, auf einen Daimler-Benz, der in der Stuttgarter Straße abgestellt war, auf. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.500 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Mini gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Fahrraddiebstähle

Unbekannte entwendeten am Mittwoch, zwischen 06:45 Uhr und 19:10 Uhr, ein mittels Fahrradschloss gesichertes Pedelec, das im Fahrradparkhaus im oberen Stockwerk am Bahnhof abgestellt war. Das schwarze Pedelec mit neongrüner Aufschrift der Marke Bulls hatte einen Wert von ca. 2.000 Euro.

In der Löwenstraße wurde am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr ebenfalls ein Pedelec entwendet. Das schwarze Rad mit neongrün/-gelber Aufschrift der Marke Haibike war mit einem Zahlenschloss gesichert und hatte einen Wert von rund 2.000 Euro.

Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib der Pedelecs nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Versuchter Diebstahl

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 18:20 Uhr, versuchten Unbekannte E-Bikes, die in einer Tiefgarage in der Eugen-Hafner-Straße abgestellt waren, zu entwenden. Die Diebe versuchten mittels eines Fahrradsattels samt Eisenstange, welcher von einem anderen Fahrrad abmontiert wurde, das Schloss der E-Bikes durch Drehen aufzuhebeln. Der Versuch misslang, weshalb die Unbekannten die Örtlichkeit wieder verließen. Wie sie in die Tiefgarage gelangten ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell