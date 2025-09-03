Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Jalousien an Schulgebäude beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Dienstag, 16:30 Uhr wurden an insgesamt neun Fenstern der Grundschule Geradstetten in der Raiffeisenstraße die heruntergelassenen Jalousien beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch gezielte Schüsse mit einem Fußball herbeigeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

