POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zaun des Polizeireviers besprüht

Aalen (ots) - Satteldorf: Dieseldiebstahl Ein Dieb entwendete zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 05:30 Uhr etwa 800 Liter Diesel aus dem Tank einer auf einem Rastplatz auf der A6 bei Satteldorf geparkten Sattelzugmaschine. Hinweise zum bislang unbekannten Treibstoffdieb nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen. ...

mehr