Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zaun des Polizeireviers besprüht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zaun des Polizeireviers besprüht

Ein Vandale besprühte den Sichtschutzzaun des Polizeireviers in der Salinenstraße mit silberner Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 60 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

