Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl, Vorfahrtsunfall

Aalen (ots)

Satteldorf: Dieseldiebstahl

Ein Dieb entwendete zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 05:30 Uhr etwa 800 Liter Diesel aus dem Tank einer auf einem Rastplatz auf der A6 bei Satteldorf geparkten Sattelzugmaschine. Hinweise zum bislang unbekannten Treibstoffdieb nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Gaildorf: Vorfahrtsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr eine 59-jährige VW-Fahrerin die Gartenstraße und wollte in die Fraschstraße einfahren. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 33-jährige Audi-Fahrerin, welche bereits auf der Fraschstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

