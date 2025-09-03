Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Gartenhütte abgebrannt - Frau mit Messer bedroht - Betrunken am Steuer

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 14:00 Uhr in der Eichendorffstraße einen geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Gartenhütte abgebrannt

Am Dienstagabend kurz vor 23:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Brand in den Weinbergen zwischen Schnait und Aichelberg. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Gartenhütte aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer, konnte ein vollständiges Abbrennen der Gartenhütte aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Frau mit Messer bedroht

Am Dienstagabend kam es in der Marktstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 31 Jahre alter Mann bedrohte gegen 19:30 Uhr vor einer Eisdiele eine Frau mit einem Küchenmesser. Als der Besitzer der Eisdiele einen Stuhl nahm und sich neben die Frau stellte, um sie zu verteidigen, begab der Mann sich in seine Wohnung im Nachbarhaus. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Bereich abgesperrt und der Zugang zum Gebäude gesichert. Kurz darauf kam der 31-Jährige unbewaffnet aus dem Gebäude und konnte widerstandslos festgenommen werden. Da der Mann sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Er muss zudem mit einer Strafanzeige rechnen.

Murrhardt-Fornsbach: Betrunken am Steuer

Ein 41-jähriger Mercedesfahrer wurde am späten Dienstagabend in der Straße "Am Waldsee" durch die Polizei kontrolliert. Während des Gesprächs konnte leichter Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen werden. Als sich herausstellte, dass der Mann mit über 1,1 Promille unterwegs war, musste er sein Auto stehen lassen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell