Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann schlägt Scheibe eines Restaurants ein und wird nach kurzer Flucht gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein augenscheinlich verwirrter Mann hat heute Vormittag eine Scheibe eines Restaurants im Hohen Weg eingeschlagen. Dank eines Zeugen wurde er anschließend unweit des Tatortes von der Polizei gestellt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der 67-Jährige die Scheibe gegen 10:30 Uhr mittels eines Steines eingeworfen und sich danach zügigen Schrittes entfernt. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. So konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später in der Straße Brühl ergriffen werden.

Der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht.

Gegen den 67-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

