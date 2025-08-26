PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrades am Bahnhof Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (bub) - Am 25.08.2025, in der Zeit zwischen 13:09 und 22:57 Uhr, ist es zu einem versuchten Diebstahl eines Motorrollers bzw. einer Sachbeschädigung gekommen. Der graue Motorroller von Yamaha war vor dem Bahnhof in Nordstemmen abgestellt. Unbekannte Täter versuchten, diesen mittels Werkzeugs zu starten und mutmaßlich zu entwenden. Dies misslang zwar, dafür wurden Anbauteile des Rollers abgebrochen. Besonders auffällig: Offenbar wurde auch ein rohes Ei gegen das Leichtkraftrad geworfen. Zeugen, die weitere Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
