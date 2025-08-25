PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Donnerstagabend (21.08.2025) stellte die Polizei bei einem 17-jährigen Hildesheimer eine Schreckschusswaffe sicher. Der junge Mann steht im Verdacht, mit dieser zuvor am Bahnhof herumgelaufen zu sein.

Nach vorliegenden Erkenntnissen erhielt die Polizei gegen 18:15 Uhr einen Hinweis, wonach sich im Bereich des Bahnhofs eine Person mit einer Schusswaffe im Hosenbund aufgehalten habe. Eine umgehend eingesetzte Streifenbesatzung konnte die gemeldete Person nicht mehr antreffen. Im Rahmen vor Ort durchgeführter Ermittlungen gelang es den Beamten jedoch, den Verdächtigen zu identifizieren.

Der 17-Jährige wurde im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hierbei händigte er den Beamten eine Schreckschusspistole aus, die in amtliche Verwahrung genommen wurde.

Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

