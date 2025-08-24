POL-HI: Briefkasten gesprengt

Hildesheim (ots) - Giesen (jb) - Am 23.08.2025, gg. 13.15 Uhr befuhr eine Streife des Polizeikommissariats Sarstedt die K509 von Rössing in Richtung Giesen. In einer Linkskurve kurz vor Giesen, kamen sie auf einen Unfall zu. Ein 20-jähriger Mann aus Rumänien kam in seinem BMW vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei ein Straßenschild und blieb im Straßengraben ...

