Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Briefkasten gesprengt

Hildesheim (ots)

Giesen/Ahrbergen (jb) - Eine männliche Person hat am 23.08.25 gegen 23:13 Uhr vermutlich mit einem Böller den Briefkasten eines Hauses in der Straße Fürstenhall gesprengt. Es existieren Videoaufnahmen vom Täter. Es handelt sich um eine männliche, schlanke Person im Alter von geschätzten 20 Jahren. Zeugen, die eine Person zur Tatzeit im Nahbereich gesehen haben oder andere Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

