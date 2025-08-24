POL-HI: Briefkasten gesprengt
Hildesheim (ots)
Giesen/Ahrbergen (jb) - Eine männliche Person hat am 23.08.25 gegen 23:13 Uhr vermutlich mit einem Böller den Briefkasten eines Hauses in der Straße Fürstenhall gesprengt. Es existieren Videoaufnahmen vom Täter. Es handelt sich um eine männliche, schlanke Person im Alter von geschätzten 20 Jahren. Zeugen, die eine Person zur Tatzeit im Nahbereich gesehen haben oder andere Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850
