Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall im alkoholisierten Zustand

Hildesheim (ots)

Giesen (jb) - Am 23.08.2025, gg. 13.15 Uhr befuhr eine Streife des Polizeikommissariats Sarstedt die K509 von Rössing in Richtung Giesen. In einer Linkskurve kurz vor Giesen, kamen sie auf einen Unfall zu. Ein 20-jähriger Mann aus Rumänien kam in seinem BMW vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei ein Straßenschild und blieb im Straßengraben liegen. Bei der Aufnahme des Unfalls musste dazu noch festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab Promillewert von 1,95%o. Der Fahrer, der derzeit als Erntehelfer in Deutschland verweilt, musste zur Blutprobenentnahme mit auf die Dienststelle. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro

