Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Exhibitionist im Lamspringer Klosterpark - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am Samstag, dem 23.08.2025, gegen 10:45 Uhr, entblößte eine männliche Person sein Genital vor einer Frau im Lamspringer Klosterpark.

Der Täter manipulierte erkennbar an seinem Glied herum und sprach dabei das Opfer an. Das Opfer konnte sich allerdings entfernen und die Polizei informieren. Zu einem Übergriff kam es glücklicherweise nicht.

Der unbekannte Täter konnte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei Bad Salzdetfurth verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 bis 60 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schwarze Kappe - Drei-Tage-Bart - schmächtige/ schlanke Statur - helle Jeans - schwarze "Bomberjacke" - schwarze Schuhe - hageres Gesicht - Brille getragen

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen einer Exhibitionistischen Handlung aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell