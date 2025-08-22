Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz am Sportplatz in Wehrstedt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (erb). Am Abend des 22. August 2025 erhielt die Polizei Bad Salzdetfurth Kenntnis von einer möglicherweise bevorstehenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen bzw. Heranwachsenden.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger versucht haben, einen 16-Jährigen unter einem Vorwand zum Wehrstedter Spotplatz (Uwe-Surmann-Straße in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Wehrstedt) zu locken, um diesen gewaltsam anzugreifen. Sie sollen hierbei mit einem Messer und einem Baseballschläger bewaffnet sein.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen begaben sich sofort zum Sportplatz, wo noch vor kurzem ein Fußballspiel stattfand. Am Rande des Geländes konnten die beiden vermeintlichen Aggressoren angetroffen werden. Zur Eigensicherung wurden die Personen zu Boden gesprochen und kurzzeitig fixiert. Bei den beiden jungen Männern, beide wohnhaft im Landkreis Hildesheim, konnten ein Kampfmesser mit knapp 25 Zentimetern Klingenlänge und ein Baseballschläger aus Stahl aufgefunden und in amtliche Verwahrung genommen werden.

Zu einer tatsächlichen Auseinandersetzung bzw. einem Aufeinandertreffen mit dem Opfer war es nicht gekommen.

Die Polizei leitete mehrere Verfahren wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ein und erteilte einen Platzverweis. Der 17-Jährige wurde an seine Mutter übergeben. Eine Gefährdung für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt.

