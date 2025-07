Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehrmann bei Absicherungsarbeiten durch SUV gefährdet - Fahrer flüchtet

Sandkrug (ots)

Bei einem Einsatz auf der Hatter Landstraße ist am Mittwochabend ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug von einem rücksichtslosen Autofahrer massiv gefährdet worden. Nur durch großes Glück blieb der 38-jährige Feuerwehrmann unverletzt.

Die Feuerwehr war am 23. Juli 2025 gegen 17:15 Uhr alarmiert worden, weil in Höhe des Schröderswegs ein Ast drohte, auf die Fahrbahn zu stürzen. Die ersten Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein und begannen umgehend mit der Absicherung des Gefahrenbereichs. Zur Sperrung der Fahrbahn wurde ein Feuerwehrfahrzeug quer auf die Straße gestellt. Während weitere Absperrmaßnahmen vorbereitet wurden, näherte sich ein dunkler SUV der Einsatzstelle.

Der Fahrer des Fahrzeugs ignorierte nicht nur die erkennbare Absperrung, sondern beschleunigte sein Fahrzeug plötzlich und lenkte es mit quietschenden Reifen auf den angrenzenden, zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesperrten Radweg - direkt auf einen dort stehenden Feuerwehrmann zu. Der 38-Jährige, in vollständiger Einsatzkleidung klar als Feuerwehrkraft zu erkennen, konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Dennoch wurde sein Fuß vom SUV überrollt. Dank seiner Feuerwehrstiefel mit Stahlkappe blieb der Kamerad glücklicherweise unverletzt.

Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Oldenburg fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.

Die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug verurteilt dieses rücksichtslose und gefährliche Verhalten auf das Schärfste. Der Schutz und die Sicherheit der Einsatzkräfte müssen jederzeit gewährleistet sein - besonders während sie helfen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines tätlichen Angriffs eingeleitet. Die Ermittlungen zur Identität des flüchtigen Fahrers dauern an.

Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer nimmt die Polizei entgegen.

Pressemitteilung der Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6083092

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell