FW-OLL: Skurriler Kleinbrand & Tragehilfe beschäftigten Feuerwehr am Wochenende

Landkreis Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde die Freiwillige Feuerwehr Großenkneten - Ortsfeuerwehr Großenkneten - zu zwei Einsätzen alarmiert.

Die erste Alarmierung erfolgte am späten Samstagabend gegen 23:09 Uhr. Der Rettungsdienst befand sich bereits im Einsatz in einem Mehrfamilienhaus im Ortskern von Großenkneten. Aufgrund des beengten Treppenhauses forderte die Besatzung die Feuerwehr zur Unterstützung an. Nach Abschluss der medizinischen Erstversorgung unterstützten die Feuerwehrkräfte beim Transport des Patienten aus dem zweiten Obergeschoss mittels Tragehilfe.

Am Sonntagabend um 21:14 Uhr folgte der zweite Einsatz: Ein aufmerksamer Passant hatte beobachtet, wie zwei Personen im Bürgerpark eine Hose in Brand setzten, und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einer Kübelspritze zügig ab. Die Einsatzstelle sowie die beteiligten Personen wurden anschließend an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Großenkneten war am Samstag mit zwei, am Sonntag mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Bericht: OPW Malte Spielberger & stellv. OPW Mario Kassens

