POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter springt vor Fanbus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Unbekannte verstreuten in der Zeit zwischen Donnerstag, 01. Mai 2025 und Montag, 12. Mai 2025 eine kristalline Substanz in einem Garten im Stadtteil Schönau. Die Unbekannten drangen in genanntem Zeitraum in den Garten eines Anwesens in der Sohrauer Straße ein und verstreuten ein blaues ...

mehr