Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250715 - 0716 Frankfurt - Innenstadt: Polizei nimmt vier Personen nach Auseinandersetzung fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am Montagmittag (14. Juli 2025) nahmen Polizeibeamte vier Personen fest. Diese stehen im Verdacht, einen 50-Jährigen angegriffen zu haben.

Gegen 12:30 Uhr befanden sich die fünf beteiligten Personen auf der Zeil und gerieten ersten Erkenntnissen zufolge zunächst in verbale Streitigkeiten. In Folge dessen griffen die vier Tatverdächtigen im Alter von 34-49 Jahren den Geschädigten an und verletzten ihn.

Zeugen riefen sodann die Polizei, welche die Angreifer festnahmen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung brachten. Den 50-Jährigen beförderten Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell