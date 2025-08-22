Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/BETTMAR (erb). Am Nachmittag des 22. August 2025 kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in 31174 Schellerten, Ortsteil Bettmar.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge befuhr der 72-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Hildesheim gegen 16:35 Uhr die Dinklarer Straße, um nach links in die Hildesheimer Straße abzubiegen.

Hierbei kommt der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidiert zunächst mit einem Bordstein und anschließend mit einem Ampelmasten. Auf den Unfall aufmerksam gewordene Verkehrsteilnehmer reagierten geistesgegenwärtig und vorbildlich. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und begannen mit einer Laienreanimation, die später durch Rettungswagen und Notarzt fortgesetzt wurde. Trotz aller Rettungsbemühungen verstarb der Kradfahrer noch am Unfallort. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt kein Fremdverschulden vor. Ob für den Verkehrsunfall beispielsweise gesundheitliche Probleme ursächlich gewesen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Für die Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten wurde der Einmündungsbereich zweieinhalb Stunden gesperrt. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug waren insgesamt fünf Funkstreifenwagenbesatzungen und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bettmar und Dinklar im Einsatz.

