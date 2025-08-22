POL-HI: Messer sichergestellt
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM-(kri)-Am 20.08.2025 führten Polizeibeamte der Verfügungseinheit in den frühen Abendstunden Personenkontrollen im Bereich der Parkanlage Marienfriedhof durch. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Hildesheimers stellten die Beamten ein sogenanntes Einhandmesser fest. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und stellten das Messer sicher.
Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell