Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Messer sichergestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 20.08.2025 führten Polizeibeamte der Verfügungseinheit in den frühen Abendstunden Personenkontrollen im Bereich der Parkanlage Marienfriedhof durch. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Hildesheimers stellten die Beamten ein sogenanntes Einhandmesser fest. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und stellten das Messer sicher.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell