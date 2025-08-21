Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Hildesheimer Gymnasium - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Donnerstag, 21.08.2025, ist es in der Steingrube zu einem Einbruch in das Scharnhorst-Gymnasium gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge stiegen der oder die Täter zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Schulgebäude ein. Anschließend wurde ein Raum durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05121/939-115.

