Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Dinklar - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/Dinklar (hep):

Am 20.08.2025, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Thie, in Höhe der Hausnummer 1, in 31174 Schellerten OT Dinklar zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Wenden gegen einen gemauerten Pfeiler und beschädigte diesen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell