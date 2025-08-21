Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Person wird schwerverletzt

Hildesheim (ots)

HOLLE/Grasdorf-(hep):

Am 20.08.2025, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6, zwischen Grasdorf und Astenbeck, zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 52-jährige Pkw-Führerin aus dem Landkreis Hildesheim die B 6 in Richtung Heersum. Aus unbekannten Gründen geriet sie auf einem geraden Streckenabschnitt mit ihrem VW Tiguan in den Seitenraum und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich der Pkw und blieb dort stark beschädigt liegen. Mithilfe von Ersthelfern konnte sie aus dem Pkw befreit werden. Mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie durch einen Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Neben drei Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth und der Autobahnpolizei Hildesheim waren auch ein Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Der beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es kam bis ca. 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell