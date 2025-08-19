Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 48-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Rahmen einer seit Anfang August andauernden Fahndung nach einem aus dem Maßregelvollzug entwichenen 48-jährigen Hildesheimer, wurde dieser am Montagnachmittag in der Bahnhofsallee von Kräften der Polizeiinspektion Hildesheim ergriffen. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand.

Der 48-Jährige war aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung seit Ende vergangenen Jahres in einer Einrichtung des Maßregelvollzugs untergebracht. Am 01. August kehrte er nicht von einem genehmigten Ausgang zurück und wurde seither von der Polizei gesucht.

Als der Mann gestern gegen 16:40 Uhr von Beamten in der Bahnhofsallee aufgespürt worden ist, widersetzte er sich massiv einer anschließenden Festnahme. Dabei wurden zwei Beamte sowie der 48-Jährige selbst leicht verletzt.

Nachdem der Mann unter Kontrolle war, wurde er zunächst auf die Wache in der Schützenwiese und von dort zurück in den Maßregelvollzug gebracht.

Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell