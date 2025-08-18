PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Unbekannte beschädigen zahlreiche Autos in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag, 17.08.2025, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr im Langelinienwall und in der Kleinen Venedig 16 Autos verschiedener Hersteller beschädigt.

An den Fahrzeugen wurden die Außenspiegel mutmaßlich abgetreten. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

