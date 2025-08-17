Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Sachbeschädigungen an Pkw durch Ritzen eines Hakenkreuzes und Einschlagen einer Scheibe

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Algermissen, Hottelner Straße (mak). Im Zeitraum vom 16.08.2025, 22:00 Uhr, bis zum 17.08.2025, ca. 11:15 Uhr, kommt es in der Hottelner Straße zu zwei Sachbeschädigungen an, jeweils ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten, Pkw. Der bislang unbekannte Täter ritzt mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand ein, ca. 60 cm x 70 cm großes, Hakenkreuz in die Motorhaube eines Pkw der Marke Mercedes. Nur wenige Meter entfernt wurde bei einem Pkw der Marke BMW die Beifahrerseite eingeschlagen. Der Sachschaden wird jeweils auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden

