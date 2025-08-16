PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dank aufmerksamer Zeugin Trunkenheitsfahrt beendet

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am Freitagnachmittag, den 15.08.2025, gegen 17:00 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin der Polizei einen PKW, welcher durch auffällige Fahrweise aufgefallen ist.

Aufgrund der Fahrweise bestand für die Zeugin der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizei Bad Salzdetfurth konnte den 43-jährigen Fahrzeugführer aus Bockenem schließlich im Bad Salzdetfurther Stadtgebiet anhalten und kontrollieren.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme der Zeugin. Vor Ort konnte ein Atemalkoholwert von 3,03 Promille festgestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der 43-jährige außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins ist, eingeleitet und im Zuge des Strafverfahrens eine Blutentnahme veranlasst. Seinen weiteren Weg musste der Bockenemer zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

